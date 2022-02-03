البحوث الفلكية المصرية: كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص معلومات مغلوطة

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أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في مصر جاد القاضي، أن "كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص التي وقعت الأربعاء، به الكثير من الصخب والمعلومات المغلوطة".

البحوث الفلكية المصرية: كل ما كتب عن الهزة الأرضية في قبرص معلومات مغلوطةهزة أرضية بقوة 5.1 درجة قبالة غرب قبرص على بعد 400 كم من دمياط المصرية (صورة)

وقال إن "الهزة تبعد عن مصر بمسافة كبيرة، وأنه لم يشعر بها أحد من المواطنين"، داعيا إلى "عدم نشر الهلع والذعر لدى المجتمع".

وأضاف أن "آخر هزة شعر بها المصريون كانت الثلاثاء، حيث رصدت محطات الشبكة القومية التابعة للمعهد، هزة أرضية على بعد 56 كيلومترا شمال شرق مدينة بني سويف صباحا".

وأوضح أن "هزة بني سويف كانت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 6 كيلومترات، وشعر بها بعض المواطنين بسبب قرب مركزها من سطح الأرض".

وأكد القاضي أنه "لم يصل للمعهد أي بلاغ بوقوع إصابات".