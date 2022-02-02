مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية يتحدث عن حزام الزلازل

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أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر جاد القاضي عدم دخول البلاد حزام الزلازل حتى الآن، منوها "رغم ذلك لدينا أماكن بها نشاط زلزالي مثل المنطقة التي سجلنا بها نشاط زلزال أمس".

وقال القاضي، خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة": "جيولوجيا تعد منطقة الجلالة القبلية إحدى المناطق التي يوجد بها نشاط زلزالي، وأول أمس كان يوجد هزة أرضية بمنطقة شمال دمياط بالبحر المتوسط، كما يوجد جزء تركيبي في شرق البحر المتوسط، من غرب تركيا لقبرص وكريت وجنوب اليونان، فهذا النشاط الزلزالي هو ناتج عن التقاء القارتين الإفريقية بالأوروبية".

وأردف أن "توقعات حدوث زلزال كبير بشرق البحر المتوسط ما هي إلا "هبدة" مشددا على "عدم وجود أي تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه "إذا حدث زلزال كبير شرق البحر المتوسط من الممكن أن يكون تبعات موجات تسونامي: "الإسكندرية تعرضت من حوالي 700 سنة لموجة تسونامي، ولذلك يجري العمل على الحد من أضرار هذه الكوارث إذا حدثت بالفعل".