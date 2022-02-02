محمد بن زايد يستقبل أعضاء لجنة الأخوة الإنسانية

A + A -

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الأربعاء، أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قبيل اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة وحددت تاريخ الرابع من فبراير من كل عام للاحتفال به.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بالجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز قيم وثيقة الأخوة الإنسانية، بما في ذلك التآلف والتعايش والتفاهم المتبادل، وإطلاق مبادرات تخدم كل البشر، بحسب ما أورد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي

ورحب، خلال الاجتماع الذي تم بقصر البحر في أبوظبي، بالجهود التي تبذلها اللجنة لتعزيز قيم "وثيقة الأخوة الإنسانية"، ويأتي في جوهرها التآلف والتعايش والتفاهم بجانب إطلاق مبادرات تخدم البشرية جمعاء.

وأكد مواصلة نهج دولة الإمارات في العمل من أجل ترسيخ قيم التعايش والتآخي الإنساني والتآلف، مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه القيم اليوم أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات المشتركة التي يواجهها العالم ، فقد أكدت "جائحة كوفيد-19" الحاجة الملحة للتعاون والتضامن الإنساني بين المجتمعات والدول لمواجهتها وتجاوز آثارها.

وشدد على دعم دولة الإمارات للجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي تعمل على تحقيق أهداف ومبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية.

من جانبهم، أطلع أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ولي عهد أبوظبي على مبادرات اللجنة وأهدافها لعام 2022 من أجل النهوض بالأخوة الإنسانية على المستوى العالمي وبناء الشراكات من أجل المستقبل، معربين عن امتنانهم لرعايته وتقديرهم لرؤيته الحكيمة في دعم قضايا التعايش الإنساني بين كل الناس دون تمييز وجهوده لتحقيق السلام العالمي.

وأعرب المستشار محمد عبد السلام أمين عام اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن عميق امتنان اللجنة العليا لدعم الشيخ محمد بن زايد واهتمامه بتحقيق أهداف الوثيقة، مما يعطي اللجنة العليا حافزا للمضي قدما في الجهود التي تبذلها لإحداث أثر إيجابي في المنطقة والعالم.

وأضاف: "أن لحظة الأخوة الإنسانية التاريخية التي شهدها العالم قبل ثلاث سنوات في أبوظبي تحولت الآن إلى مشروع عالمي بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا المشروع الإنساني".

من جانبه، أعرب نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو جيكسوت رئيس اجتماعات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن تقديره وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدعم ولي عهد أبوظبي اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والمشروعات والمبادرات الإنسانية التي تنفذها مؤكدا أن ما تقوم به قيادة دولة الإمارات يمثل نموذجا ملهما للعمل الإنساني في العالم.