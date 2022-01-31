حريق ضخم في محيط مسجد الحسين وسط القاهرة

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ عدد من سكان بعض العقارات المحيطة بمسجد الحسين في وسط العاصمة المصرية احتجزتهم نيران ضخمة شبت بأحد المحال التجارية وامتدت للمساكن المجاورة.

وقال بيان لمحافظ القاهرة أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأضاف البيان: "كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الاول والثاني وللعقار رقم 4 و 5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد ."

وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.

من جانبه قال وزير الأوقاف المصري مختار جمعة في تدوينة على فيسبوك إن الحريق لم يتسبب في أي ضرر لمسجد الحسين التاريخي وأنه يتابع الموقف مع المسؤولين لحظة بلحظة.

وقال شاهد عيان لموقع سكاي نيوز عربية إن النيران اندلعت جراء انفجار اسطوانة "بوتاغاز" في أحد المحال التجارية ثم امتدت النيران سريعا إلى العقارات المجاورة ما تسبب في حالة من الهلع والذعر بين السكان خاصة أن الحريق شب قرب منتصف ليل الأحد وكان العديد من السكان قد خلدوا إلى النوم.

وأضاف جمعة حسني الذي يعمل في أحد المطاعم بمنطقة الحسين أن الأهالي سارعوا للتكاتف في محاولة لإخماد الحريق فضلا عن إبلاغ الحماية المدنية.

وحسب شاهد العيان فقد حضر أكثر من 20 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان المحتجزين.

وأشار إلى أن بعض السكان أصيبوا باختناقات وتم نقلهم على الفور إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات، فيما عملت قوات الحماية المدنية على إخلاء المنطقة من أجل تسهيل إجراءات إخماد الحريق الذي ساعد على اتساعه وجود أسقف خشبية ومخازن بضائع في تلك المنطقة التي تتبع حي الجمالية في نطاق القاهرة التاريخية.