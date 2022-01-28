living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جلسة وهمية افتراضية للغنوشي.. هل تكون رقصة الديك المذبوح؟

28
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقد زعيم حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي، جلسة افتراضية للبرلمان المجمد، بحضور اقتصر على حلفاء التنظيم بالمجلس، وهو ما اعتبره محللون عجزا وإفلاسا بعد الدعم الدولي والشعبي لخارطة الطريق التي بدأ رئيس البلاد قيس سعيد في تنفيذها.
 
وفي محاولة جديدة للاستقواء بالخارج، زعم الغنوشي أن تونس باتت معزولة دوليا، في محاولة لدعم تنظيمهم الذي شارف على الانهيار بعد لقاءات مستمرة مع أطراف خارجية، ونشر دعاية سلبية ومظاهرات أمام السفارات الأجنبية بهدف عرقلة المسار في البلاد.
 
وتعد جلسة الغنوشي "الوهمية" الأولى منذ أن جمّد الرئيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وهو ما يعتبر استمرارا لسياسات التنظيم الإخواني في تحدي القرارات الاستثنائية التي لاقت قبولا من الشارع ودعما دوليا خاصة مع إعلان الرئيس التونسي عن خارطة طريق تشمل إجراء انتخابات.
 
الجلسة لم يدعُ لها الغنوشي غير حلفائه، حيث لم تشهد مشاركة لعدة قوى سياسية بينها التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر، إضافة إلى العديد من المستقلين، فيما حضر الاجتماع الافتراضي حلفاء الإخوان كنواب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة".
 
وفي تعليقها على الجلسة، ندّدت كتلة "الحزب الدستوري الحر" بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها الغنوشي، واصفة الأمر بـ"التلاعب المفضوح" بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا.
 
كما أعلنت عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، وقالت إنها تحتفظ بحقها في مقاضاة الغنوشي من أجل ما اقترفه من مخالفات.
 
وعلّق الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي على الجلسة، قائلا: "دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن حيث ينتحل فيها مواطن صفة رئيس برلمان منحل أو مجمد، ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية".
 
وأضاف النابتي: "لا يوجد خطر داهم على الأمن القومي وعلى وحدة الدولة أكثر مما أتاه الغنوشي اليوم، حيث دشن فعليا ولو افتراضيا ازدواجية المؤسسات، وهي عملية من المفروض أن تجابه كعملية تمرد حتى ولو كانت افتراضية".
 
أما الصحفي التونسي ثامر الطاهر، فقال في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن: "الشارع لن يسمح بعودة الإخوان مجددا إلى المشهد السياسي لتكرار سيناريو الخراب والفساد طيلة 10 سنوات عجاف، وما يحدث إفلاس سياسي بعد الدعم الكبير لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد".
 
وبيّن الطاهر أن "النهضة والوجوه المتحالفة معها لن يجنوا شيئا من هذا التحرك، وهي محاولة يائسة لا تعدو كونها رقصة أخيرة لديك مذبوح".
 
وأكد أن هذا التحرك سيفشل كغيره من التحركات، لأن الشارع التونسي يرفض عودة منظومة الحكم الفاشلة، لافتا إلى أن النهضة منذ قرارات 25 يوليو تحاول أن تخلق بلبلة عبر إنشاء اضطرابات اجتماعية وحالة من الاحتقان الاجتماعي عبر أذرعها الموجودة في النقابات والإدارات، في محاولة لخلق حالة من الفوضى تستطيع من خلالها تمرير أجندتها المسمومة.
 
وبدوره اعتبر الأكاديمي المتخصص بالشؤون الدولية سمير الكاشف، أن ما فعله الغنوشي لا يعدو كونه "محاولة للهروب من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب، بعدما طالت أيدي الدولة قيادات بارزة بالتنظيم على رأسهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري".
 
ولفت الكاشف إلى أن الجلسة "مخالفة صريحة وتشوبها كل مقومات البطلان"، مشيرا إلى أنها "تستهدف إثبات الوجود في ظل الإقصاء الشعبي والحكومي والملاحقات التي طالت العديد من قيادات التنظيم في محاولة للبحث عن حصانة ولو مؤقتة في ظل القرارات الرئاسية المتتالية".
 
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، عن تدابير استثنائية شملت تجميد البرلمان وإقالة بالحكومة، تلاها تعليق معظم مواد الدستور من جراء وجود خطر داهم على الدولة والتصدي للفوضى والفساد، وسط ترحيب كبير في البلاد بعد 10 سنوات عجاف من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي.
 
وفي 13 ديسمبر، كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في يوليو 2022 لتعديل الدستور.
 
ومطلع الشهر الجاري، أطلقت تونس، رسميا، المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات المواطنين بشأن إصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، في خطوة جرى النظر إليها بمثابة "بداية مسار سياسي جديد يعزز سلطة الشعب".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout