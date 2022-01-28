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المغرب يقرر إعادة فتح مجاله الجوي اعتبارا من 7 فبراير

28
JANUARY
2022
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قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات من وإلى المملكة اعتبارا من السابع من فبراير المقبل وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
 
وقالت الحكومة المغربية في بيان إن هذا القرار جاء "تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب".
 
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي "لمواكبة عملية تطبيق هذا القرار، تقوم لجنة تقنية حاليا بدراسة الإجراءات والتدابير للازم اتخاذها على مستوى المراكز الحدودية والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين وسيتم الإعلان عنها لاحقا".
 
 وكان المغرب قد أعلن في نوفمبر تعليق رحلات الركاب القادمة إليه بسبب مخاوف من انتشار سلالة أوميكرون المتحورة.
 
 وبلغت عدد الإصابات بكوفيد الخميس 5560 حالة ويعيش المغرب حاليا ذروة انتشار أوميكرون، ويتوقع خبراء الصحة أن تنتهي في أواسط فبراير المقبل. 
 
ومع أن المغرب سارع باتخاذ تدابير احتياطية لمنع انتشار متحور أوميكرون وأقفل حدوده، فقد قال أن حالات انتشاره كانت محلية.
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