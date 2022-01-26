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لابيد: نسعى إلى التطبيع مع السعودية وإندونيسيا لكن ذلك سيتطلب وقتا

26
JANUARY
2022
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن إسرائيل تسعى لتوسيع دائرة الدول التي أبرمت معها "اتفاقات أبراهام" لتطبيع العلاقات وتأمل بانضمام السعودية وإندونيسيا إلى هذه القائمة.
 
وقال لابيد، في حديث لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي" نشر الثلاثاء: "إسرائيل مهتمة بتوسيع اتفاقات إبراهيم. وإندونيسيا والسعودية من بين الدول الأكثر أهمية، لكن ذلك سيتطلب وقتا".
 
وأضاف لابيد: "أعتقد أن هناك دولا صغيرة ستقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال سنة أو سنتين".
 
ومنذ سبتمبر 2020 توصلت إسرائيل إلى اتفاقات تاريخية لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لتنضم هذه الدول الـ4 إلى مصر والأردن اللذين أبرما اتفاقات مماثلة سابقا.
 
لكن منذ أواخر 2020 توقفت عملية التطبيع وسط تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن مفاوضات مع دول أخرى في العالم الإسلامي مثل السعودية وقطر وإندونيسيا.
 
واشترطت السعودية وإندونيسيا التوصل إلى أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بتلبية مطلب الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
روسيا اليوم
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