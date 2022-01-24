"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار

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كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار بعد ثبوت حالات تلاعب وتزوير في دائرة صحة مُحافظة الأنبار.

ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا قالت فيه إن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة، قام بالتحقيق والتحري عن عمليات تحريف وحك وشطب في الصكوك العائدة ل‍دائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)".

وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق من ضبط 15 صكا ثبت التلاعب والتزوير فيها، كما تمت إضافة مبالغ مالية على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقي المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار".

وأعدت دائرة التحقيقات محضر ضبط أصولي، وتم عرضه على القاضي المختص، الذي قرر بدوره إصدار أمر قبض وتحر بحق مدير الحسابات ومحاسب الصرف في دائرة صحة الأنبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.