living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موجة برد "قطبية" تضرب مصر.. الصعيد وسيناء الأكثر تأثرا

20
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشهد مصر في الوقت الحالي انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، في معظم أنحائها، خاصة في وسط سيناء وشمال الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات مئوية في بعض المناطق، وذلك بسبب ما يعرف بــ"نوة الغطاس"، التي تكون في شهر يناير وتتأثر بها مختلف المحافظات.
 
ويقول مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مصر عادة ما تشهد في مثل هذا التوقيت في كل عام في شهر يناير انخفاضا في درجة الحرارة، حيث تؤثر علينا كتلة هوائية اعتدنا إطلاق عليها اسم "نوة الغطاس"، ويعتبر شهر يناير أكثر شهور العام برودة في فصل الشتاء.
 
وأضاف أن درجات الحرارة في هذا الشهر أقل من معدلاتها بقيم طفيفة نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا، وهذه المناطق في هذه الفترة تكون منخفضة جدا من حيث درجات الحرارة، وتتأثر معظم محافظات مصر بهذه الكتلة وتتسبب في انخفاض الحرارة سواء في فترات النهار أو الليل.
 
المنخفض الجوي مستمر
 
وبين شاهين أن: "هناك عاملا آخر وهو المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على تكوُّن طبقات من السحب ما بين منخفضة ومتوسطة تحجب أشعة الشمس، ما يساعد على المزيد في انخفاض درجات الحرارة، وهذه الكتلة يستمر تأثيرها حتى منتصف الأسبوع المقبل بالإضافة إلى فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة عل مناطق السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري".
 
درجات حرارة أقل من معدلاتها نسبيا
 
وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية بالقول: "معدلات انخفاض الحرارة أقل من معدلات كل عام لكن بشكل طفيف، ولا يمكن الحكم على فصل الشتاء بشكل كامل لأننا في الشهر الأول منه، ولا يزال هناك شهران آخران، وبالتالي لا يمكن الحكم على فصل الشتاء بصورة عامة أنه أكثر برودة من الأعوام السابقة، لكننا نتأثر بموجات انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة، وهو شيء معتاد في معظم فصول الشتاء السابقة خاصة في شهر يناير".
 
الحرارة في الصعيد أقل 5 درجات
 
ولفت إلى أن: "محافظات الصعيد عادة ما تشهد كل عام انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، حيث تصل البرودة إلى حد الصقيع في الصعيد ووسط سيناء، ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا لا سيما مع غياب أشعة الشمس، حيث تكون درجات الحرارة أقل بكثير من محافظات شمال البلاد، وتصل في الصعيد إلى أقل من 5 درجات مئوية".
 
تجنب الصدمات الهوائية
 
وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة خاصة في فترات الليل أو الصباح الباكر، مع شرب السوائل الدافئة.
 
كما نبه إلى ضرورة الانتباه إلى تغير الكتلة الهوائية عند الخروج من المنزل، فلا يجب تعريض الجسم لصدمة هوائية شديدة البرودة خارج المنزل، حيث أن الدفء الشديد داخل المنزل إذا ما أعقبه خروج في هذا الجوب البارد قد يعرض الجسم لصدمة هوائية، والأفضل الاستعداد تدريجيا لتقبل درجات الحرارة المنخفضة خارج المنزل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout