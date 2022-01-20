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قائمة "أقوى جيوش العالم".. مصر تنتزع صدارة الشرق الأوسط

20
JANUARY
2022
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أصدر تقرير "غلوبال فاير بور" ترتيبه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، كما أفرد مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط.
 
وبحسب التقرير، فقد حل الجيش المصري في المرتبة الأولى، والجيش التركي في المرتبة الثانية، والجيش الإيراني ثالثا، أما الجيش الإسرئيلي فقد حلّ رابعا.
 
وفي المرتبة الخامسة، جاء الجيش السعودي، واحتل الجيش العراقي المرتبة السادس، وجاء الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة.
 
وحلّ الجيش السوري ثامنا، وكان الجيش الكويتي في المرتبة التاسعة، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب الجيش الأردني.
 
ويقول "غلوبال فاير بور" إنه يستخدم 50 عاملا لمنح الجيوش المواقع في الترتيب، كما أن يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة، وغيرها الكثير.
 
وذكر أن تقريره لعام 2022 عن الشرق الأوسط شمل 15 دولة، حيث يعتمد في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ140 على عدد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة، كما يضيف في الترتيب النهائي قوة السلاح والقوة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية.
 
ويقدم الموقع عرضًا تحليليًّا للبيانات المتعلقة بـ140 قوة عسكرية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تليها روسيا والصين والهند واليابان، ومملكة بوتان في المرتبة الأخيرة.
 
أما بالنسبة لمواقع الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط على المستوى العالمي فكانت على النحو التالي:
 
حلت مصر في المرتبة 12، تليها تركيا في المرتبة 13، وجاءت إيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة 18، وحلت السعودية في المرتبة 20.
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