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كشف ملابسات مقتل بطلة العالم.. المتهم "عتيد الإجرام"

20
JANUARY
2022
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ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية كشفت تفاصيل جديدة في واقعة مقتل روان محمد الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، والتي عثر على جثتها أعلى سطح عمارة بشارع الجيش في دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من إلقاء القبض على مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق، وذلك عقب تحديده بمعرفة فرق البحث بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك بعد تكليفات بسرعة كشف غموض مقتل الضحية، والتي عثر على جثتها فوق إحدى العمارات بشارع دسوق، والتي تمت عن طريق رصد المتهم في 4 كاميرات مراقبة قبل دخول المتهم خلف الضحية العمارة التي عثر على جثتها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم استغل الظلام بمدخل العمارة السكنية وباغت المجني عليها لسرقتها بالإكراه، وعندما قاومته نزع عنها غطاء الرأس وخنقها وقام برطم رأسها في الحائط أكثر من مرة، ثم سرق الحلق الخاص بها والهاتف المحمول وغادر محل الواقعة، وفي اليوم التالي أخبر والدتها هاتفيا بمكان الجثة أعلى السطوح.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بقتل روان الحسيني بطلة العالم بكرة السرعة مطلوب على ذمة 17 قضية وهو "عتيد الإجرام"، وأنه ارتكب الجريمة بقصد سرقة الضحية بالإكراه، وفقا لصحيفة "المصري اليوم" المصرية.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفريغ الكاميرات في محيط موقع ارتكاب الجريمة وبسؤال شهود العيان ومتابعة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالفتاة روان الحسيني، حتى تم التوصل إلى الجاني، الذي رد على اتصال والدة المجني عليها وأخبرها بمكان العثور على الجثة أعلى السطوح.

بداية الواقعة

وتلقت الشرطة المصرية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة روان الحسيني فوق سطح إحدى البنايات السكنية بشارع الجيش في دسوق، وعليها آثار خنق حول رقبتها.

وقالت أسرة روان الحسيني، إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من مجهول عبر الهاتف المحمول الخاص بابنتهم، يفيد بوجود جثتها على سطح تلك البناية في دسوق، وأن الشرطة وصلت فورًا إلى مكان العثور على القتيلة، وقامت برفع البصمات، وفحص الجثة.

وشيّعت جنازة روان الحسيني، الثلاثاء، من مسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وشارك فيها الآلاف من المصلين وسط حالة من الغضب الشديد والحزن على مقتل الفتاة، ومطالبات بضرورة القصاص العادل من مرتكبي الجريمة.

من هي روان الحسيني؟

وكانت روان الحسيني تدرس في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، وإضافة إلى تفوقها العلمي كانت أيضًا من بطلات مصر والعالم في لعبة كرة السرعة، حيث كرمتها وزارة الشباب المصرية في عام 2016 بعد فوزها بالمركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بولندا.

 

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