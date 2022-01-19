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شبكة الجيل الخامس.. طيران الإمارات تعلق رحلات لوجهات أميركية

19
JANUARY
2022
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أعلنت شركة طيران الإمارات، الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها إلى وجهات أميركية، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
 
وقالت الشركة في بيان باللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني، إن القرار يأتي بسبب مخاوف تشغيلية مرتبطة بتشغيل مزمع لخدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في الولايات المتحدة.
 
وأضافت شركة طيران الإمارات أن من بين الوجهات بوسطن وشيكاغو ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي ونيوارك وأورلاندو وسان فرانسيسكو وسياتل.
 
وذكرت الشركة أن رحلاتها إلى مطارات جي.إف.كيه في نيويورك، ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار دولس الدولي في واشنطن مستمرة بشكل اعتيادي.
 
وتابع البيان: "نعمل على نحو وثيق مع شركات صناعة الطائرات والسلطات ذات الصلة للتخفيف من المخاوف التشغيلية، ونأمل في استئناف خدماتنا إلى الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن".
 
اليد الرقمية العليا 1
 
 
وكان البيت الأبيض قد قال في وقت سابق الثلاثاء، إنه يرغب في التوصل إلى حل بشأن تشغيل خدمات الجيل الخامس يصون السلامة الجوية ويقلص اضطرابات السفر جوا إلى أقل درجة ممكنة.
 
بيان من بايدن
 
في غضون ذلك، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن شكره لشركتي "فرايزون" و"أيه تي ن تي" لموافقتهما على تأخير تفعيل شبكة الجيل الخامس حول المطارات الرئيسية، ومواصلة العمل مع وزارة النقل على النشر الآمن لشبكة الجيل الخامس في هذه المجموعة المحدودة من المواقع.
 
وقل بايدن في بيان: "ستعمل هذه الاتفاقية على تجنب الاضطرابات المدمرة المحتملة على سفر الركاب وعمليات الشحن وتعافينا الاقتصادي، مع السماح بأكثر من 90 بالمئة من نشر الأبراج اللاسلكية كما هو مقرر".
 
وأوضح الرئيس الأميركي في بيان أن هذه الاتفاقية تحمي سلامة الطيران وتسمح لعمليات الطيران بالاستمرار من دون انقطاع كبير، وستوفر المزيد من خيارات الإنترنت عالية السرعة لملايين الأميركيين.
 
وقال بايدن: "يعد توسيع شبكة الجيل الخامس وتعزيز المنافسة في خدمة الإنترنت من أولوياتي الحاسمة، وسيكون غدًا خطوة هائلة في الاتجاه الصحيح".
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