أبو ظبي تشترط حصول زائريها على جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا

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اشترطت حكومة أبو ظبي، على الراغبين في دخول المدينة إظهار دليل على تلقي جرعة معززة ثالثة من لقاحات فيروس كورونا، بهدف مواجهة الأعداد المتزايدة للإصابات.

وقالت "منصة الرعاية الصحية عن بعد" الحكومية، إنه يتعين على الأشخاص الذين يدخلون عاصمة الإمارات، إبراز "بطاقة خضراء" تؤكد حالة التطعيم الخاصة بهم.

واشترطت المنصة، حصول الزائرين على جرعة معززة ثالثة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثانية.

وسيتعين على من يرغبون في دخول أبو ظبي إظهار "نتيجة اختبار سلبية" خلال الأسبوعين الماضيين للحفاظ على وضعهم "الأخضر".

هذا وتطالب حكومة أبو ظبي السكان بإبراز بطاقاتهم الخضراء قبل دخول الأماكن العامة أو المباني الحكومية.