ارتفاع التخزين الكلي للسدود في الأردن مع استمرار فيضان سد وادي شعيب

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قالت وزارة المياه والري الأردنية، إن "التخزين الكلي لسدود الأردن ارتفع إلى نحو 93 مليون م3، في حين يستمر سد وادي شعيب بالفيضان بعد امتلائه لليوم الثاني على التوالي".

وقال مصدر في وزارة المياه والري، بحسب موقع "خبرني"، إن التخزين الكلي لسدود الأردن ارتفع إلى نحو 93 مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت 27.7% من طاقتها الكلية البالغة 336,4 مليون م3.

وطالبت الوزارة، الجميع بـ"ضرورة الاستفادة من الهطولات المطرية، وعدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الأيام المقبلة".

هذا، ويستمر فيضان سد وادي شعيب لليوم الثاني على التوالي، بعد امتلائه الأحد.

وتبلغ السعة التخزينية للسد 1.7 مليون متر مكعب.