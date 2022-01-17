الصحة الفلسطينية: وفاة مسن متأثرا بجراح أصيب بها في عملية دهس جنوب الخليل

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، وفاة مواطن فلسطيني مسن متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها، في عملية دهس بمركبة تابعة للقوات الإسرائيلية، جنوب الخليل.

وقالت وزارة الصحة: "استشهد المواطن المسن سليمان الهذالين متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، المسن الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم".

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن "سائق شاحنة ترافق الشرطة الإسرائيلية على مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل، قام بدهس الشهيد الهذالين بتاريخ 2022/1/5، وقد قام بالفرار بعد عملية الدهس، وهربت الشرطة الإسرائيلية بعد مشاهدتها لحادثة الدهس دون أن تقدم له أية إسعافات أو تبلغ عن إصابته".

وقد وقعت الحادثة على مدخل قرية أم الخير، جنوب الخليل، حيث كانت الشرطة الإسرائيلية تقوم بمصادرة مركبات المواطنين بحجة أنها غير قانونية، وقد حاول الشيخ الهذالين منع الشرطة من ذلك، قبل أن يقوم سائق الشاحنة بدهسه، واصابته باصابة بليغة وهرب من المكان.