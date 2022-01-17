موجة برد قاسية في العراق.. ستعالج مشكلة كبيرة

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يشهد العراق موجة عاتية من الأمطار والثلوج الغزيرة، خاصة في المناطق والمحافظات الشمالية وفي إقليم كردستان العراق، حيث تسببت في حدوث فيضانات وسيول في العديد من المناطق، لدرجة تعطيل الدوام المدرسي والحكومي في بعضها، وخلق صعوبات في تنقل المسافرين والبضائع في بعض المعابر الدولية مع دول الجوار.

وأدت الهطولات إلى عرقلة حركة المرور داخل العديد من المدن العراقية وما بينها، بفعل تشكل السيول الهادرة وتراكم الثلوج كما حدث في طرق جبلية في إقليم كردستان، فيما تتدنى درجات الحرارة ليلا لما دون الصفر سيما في المدن والبلدات الجبلية.

وللتعليق على ما يشهده العراق عامة من اضطرابات مناخية تصاحبها موجة أمطار وثلوج وسط أجواء شديدة البرودة، يقول دارا حسن، المدير السابق لدائرة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "نحن أمام شتاء قياسي في برودته وهطولاته سيما الثلجية منها، حيث ولأول مرة يتم تسجيل درجة حرارة 27 تحت الصفر في إقليم كردستان العراق، وهذه الدرجة البالغة التدني هي سابقة في العراق، فهذه الهطولات من الثلج والمطر الهائلة المترافقة مع رياح عاتية وشديدة البرودة لم تكن متوقعة أبدا".

ماهي الآثار المترتبة على تغير المناخ؟

ويضيف المدير السابق لدائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي: "هذه الثلوج الكثيفة التي سيستمر انهمارها لغاية يوم 20 من الشهر الجاري، في العديد من أجزاء العراق الشمالية الشرقية والغربية، ستعاود الانهمار حسب توقعاتنا في يوم 24 من يناير مطلع الأسبوع القادم، حيث ستكون هناك موجة قطبية ستضرب العراق شمالا على وجه الخصوص".

وهذه الكثافة في انهمار المطر والثلج ستنعكس إيجابا على الخزين المائي السطحي والجوفي في العراق، كما يشرح الخبير المناخي، مضيفا: "والذي تعاني من تداعيات الجفاف وشح المياه وقلة هطول الأمطار طيلة العامين الماضيين، لكن ما نشهده الآن من موجة ثلوج في إقليم كردستان ومن موجات أمطار تعم مختلف المحافظات العراقية من البصرة جنوبا إلى نينوى شمالا، سيسهم ولا ريب في تخفيف الآثار الكارثية لموجات القحط والتصحر وانعكاساتها على الأمن المائي والغذائي لملايين العراقيين".

هذا وكانت هيئة الأنواء الجوية العراقية، قد أكدت أن البلاد ستشهد وعلى مدى أيام هطول أمطار وتساقط للثلوج بدءا من يوم الأحد.

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول الثلوج في العاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين، معتبرة أن هناك فرصة لتساقط الثلوج فوق العاصمة.