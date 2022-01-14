تونس.. الداخلية تصدر قرارين بالإقامة الجبرية دون إعلان أسماء

A + A -

أعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية في بلاغ أنّه تمّ تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.

وأوضحت الوزارة أنّ هذا القرار يأتي على خلفيّة توفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، واتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء.

وأشارت إلى أنّ القانون المنظّم لحالة الطوارئ يخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.

وأكدت الداخليّة التونسية حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.