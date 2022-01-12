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ليبيا.. حبس 6 مسؤولين وموظفين في "مصرف الجمهورية" بتهمة اختلاس 600 ألف يورو

12
JANUARY
2022
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أمرت النيابة العامة الليبية بحبس 6 مسؤولين وموظفين في "مصرف الجمهورية" فرع زوارة، بتهمة اختلاس 600 ألف يورو جرى إيداعه في خزينة المصرف.
 
وقال مكتب النائب العام في بيان على صفحته عبر "فيسبوك"، إن "النيابة أجرت تحقيقاتها في مواجهة مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة، وسلفه، ورئيس قسم الخزينة، وثلاثة موظفين في المصرف، بعد استيفاء إجراءات الاستدلال معهم من قبل مأمور الضبط القضائي التابع لمكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية".
 
وأضاف أن "نيابة العجيلات الابتدائية باشرت إجراءات التحقيق مع المتهمين في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره 600 ألف يورو، جرى إيداعه في خزينة المصرف، إنفاذا لأمر النيابة العامة الصادر بمناسبة تحقيقها في وقائع القضية الرقمية 1/2018 مركز شرطة زلطن".
 
وتابع أن "النيابة أثبتت اختلاس المبلغ ووضع أوراق نقدية مقلدة بديلا عن الأوراق الصحيحة، ثم استجوبت المتهمين، حيث واجهت مدير فرع مصرف الجمهورية زوارة السابق ورئيس قسم الخزينة، بواقع امتناعهما عن التقدم ببلاغ عن الفعل المجرم للجهة المختصة، كما واجه خلفه وشركاءه تهمة ارتكاب جرم الاختلاس، وانتهت بحبسهم احتياطيا".
روسيا اليوم
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