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هزة أرضية "قوية" شعر بها بعض سكان مصر

11
JANUARY
2022
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قال المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إن محطات رصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالا قوته 6.6 درجات في منطقة شرق المتوسط.
 
وأضاف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بعض المواطنين شعروا بالهزة.
 
وأكد المعهد أن الهزة الأرضية سُجلت على بعد 415 كيلومترا من محافظة دمياط.
 
وتزامن ذلك مع هزة أرضية عنيفة بلغت قوّتها 6.6 درجات على مقياس ريختر، ضربت في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، بحسب ما أفاد معهد الزلازل الأميركي، الثلاثاء.
 
وقال المعهد إنّ الزلزال وقع في الساعة 03:07 بتوقيت الجزيرة (01:07  ت غ) على عمق 19.6 كلم.
 
ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جرّاء هذا الزلزالق، الذي شعر به بقوة سكّان الجزيرة، بما في ذلك العاصمة نيقوسيا، واستمرّ لفترة طويلة نسبياً.
 
ووقع الزلزال في حين كان غالبية سكّان الجزيرة نائمين، لكنّ القلّة القليلة التي كانت مستيقظة خرجت إلى الشارع والفزع يتملّكها.
 
وتقع قبرص في منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً كثيفاً، إذ إنّها على مقربة من التقاء الصفيحة التكتونية الأوراسية بتلك الأفريقية.
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