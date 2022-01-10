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دولة عربية تجاوزت مليون إصابة بكورونا.. أوميكرون يفرض سيطرته

10
JANUARY
2022
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تجاوزت حصيلة الإصابات بكوفيد في المغرب عتبة مليون حالة منذ ظهور الوباء عام 2020 في ظل التفشي السريع للمتحور أوميكرون، وفق ما أفادت وزارة الصحة الأحد.
 
وسجلت المملكة 4963 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و200 حالة منذ رصد أول إصابة في 2 مارس 2020.
 
وأحصيت 14911 وفاة منذ بداية الوباء في المغرب الذي يشهد تسارعا في تفشي الفيروس منذ ثلاثة أسابيع، بحسب وزارة الصحة.
 
وصارت المتحور أوميكرون يمثل 70 بالمئة من الإصابات المسجلة في البلد.
 
وتوقّع عالم الأوبئة معاد مرابط من المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة، أن تصل موجة أوميكرون إلى ذروتها خلال الأسبوع الثالث من يناير، وفق ما نقل عنه موقع "ميديا24" الإعلامي.
 
ويقدّر الخبراء أن يتم في الأسابيع المقبلة تجاوز حصيلة الإصابات اليومية القياسية (12039 في 5 أغسطس 2021).
 
في مواجهة تسارع تفشي الوباء، أغلقت السلطات المغربية الحدود الجوية والبحرية منذ 29 نوفمبر حتى 31 يناير، وقد أضر القرار بشدة بالسياحة والفنادق والمطاعم، وهو قطاع حيوي لاقتصاد المملكة.
 
كما حظرت السلطات المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى منذ مطلع ديسمبر، وبررت قرارها بالرغبة في "الحفاظ على إنجازات المغرب في مكافحة الجائحة". 
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