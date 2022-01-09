حاولت بيع المخدّرات في جنازة زوجها!

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تمكّن الأمن المصري من القبض على تاجرة مخدّرات هاربة من حكمٍ مؤبّد، خلال حضورها جنازة زوجها، حيث "حاولت بيع المخدرات في مراسم العزاء"، وفق صحيفة "الوطن".

وفي التفاصيل، استطاع الأمن المصري أن يضبط السيدة خلال عزاء زوجها، واقتادوها إلى قسم الشرطة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت الشرطة أنه بتفتيش حقيبتها تم العثور على هيرويين بقصد البيع، بالإضافة إلى هاتف محمول، إذ تبين أنها جاءت من الإسكندرية إلى منزل كفر الزيات بالغربية، لحضور جنازة زوجها، وبعد الجنازة وقفت لتلقي العزاء، وتمكن رجال الشرطة من ضبطها.