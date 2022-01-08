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قتلى ومصابون في حادث مروّع

8
JANUARY
2022
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع صباح السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال عبد الغفار إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.

وأكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

 

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