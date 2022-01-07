حداد وتنكيس أعلام بعد مقتل 8 فلسطيين في حادث سير بالضفة

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قتل ثمانية فلسطينيين في حادث سير، الخميس، قرب قرية فصايل الفلسطينية القريبة من مدينة أريحا في الضفة الغربية.

ووقع الحادث بين حافلة صغيرة كانت تنقل الضحايا، وشاحنة أسمنت ثقيلة على طريق سريع يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية قرب أريحا، الواقعة في منطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر بيان مقتضب للشرطة الاسرائيلية أن "العاملين في نجمة داود الحمراء (للإسعاف) أفادوا عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثلاثة بجروح خطرة تم إجلاؤهم بطائرات هليكوبتر إلى مستشفى عسكري".

ولم يحدد عمال الإنقاذ والشرطة هوية ضحايا التصادم، غير أن الشرطة الفلسطينية أفادت وكالة فرانس برس أن الضحايا السبع عمال من بلدة عقربا القريبة من نابلس، وكانوا عائدين إلى منازلهم بعد انتهاء وقت العمل، ووصلت جثامينهم إلى مستشفيات أريحا.

من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام، الجمعة، حدادا على أرواح العمال، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أعربت الأردن عن طريق وزارة خارجيتها عن "أصدق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"، وفق ما نقلت "وفا".

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بيان تعزية باللغتين العربية والعبرية نشره على حسابه في تويتر.