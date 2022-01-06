قبل ساعات من الاحتجاجات.. قطع الإنترنت عن السودان

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بينما تستعد قوات الأمن في السودان لمواجهة احتجاجات ضخمة، الخميس، قطعت خدمة الإنترنت والاتصالات لكافة الشبكات في السودان.

وشهدت العاصمة السودانية، الخرطوم، مساء الأربعاء، انتشارا أمنيا كثيفا، استباقا لمسيرات مقرر أن تخرج الخميس، في وقت تتكثف الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل نزع فتيل الأزمة.

وأغلقت قوات الأمن في الخرطوم عددا من الجسور والشوارع الرئيسية بالحاويات والأسلاك الشائكة.

ومع مطلع الخميس، أعلن عن قطع جزئي لشبكات الإنترنت في السودان، قبل انطلاق المظاهرات، قبل أن يكشف عن قطع خدمة الإنترنت والاتصالات لكافة شبكات السودان.

وشهدت العاصمة الخرطوم انتشارا أمنيا كبيرا، استعدادا للمظاهرات، بينما أغلقت السلطات عددا من الشوارع الرئيسية في الخرطوم.

وكانت قوى سياسية، من بينها تجمع المهنيين السودانيين وما يعرف بـ" لجان المقاومة" دعت إلى الخروج بمظاهرات "مليونية 6 يناير" في الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.

وقالت الدعوات إن المتظاهرين التوجه نحو القصر الجمهوري، عارضة نقاط تجمع المتظاهرين قبل الوصول إلى تلك النقطة.