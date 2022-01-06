"عدوان إسرائيلي" بقذائف دبابات على قرية سورية في الجولان

A + A -

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، ليلة الخميس، بأن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي، مؤكدة سماع أصوات انفجارات بالمنطقة.

وأضافت الوكالة الحكومية أن "الاحتلال الإسرائيلي اعتدى بقذائف الدبابات على حراج قرية الرحية، مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق قذائف دبابات بعد رصد عدد من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية على الحدود السورية الإسرائيلية في الجولان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قواته "قامت باطلاق قنابل الإنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم، الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية".

وفي أواخر ديسمبر الماضي، شن الجيش الإسرائلي هجوما بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في مدينة اللاذقية الساحلية.