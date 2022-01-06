العراق.. التصدي لطائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد بالأنبار

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، ليلة الخميي، أن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة خارج محيط قاعدة عين الأسد الجوية، التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار.

وقال مسؤول في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لوكالة رويترز الأربعاء، إن خمسة صواريخ سقطت بالقرب من القاعدة، من دون وقوع إصابات.

وأفاد ضابط عراقي بأن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، التي تضم جنودا أميركيين، استهدفت بخمسة صواريخ كاتيوشا، الأربعاء.

وسقطت ثلاثة صواريخ أخرى خارج نطاق القاعدة. وقال الضابط، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في القاعدة اضطرت إلى دخول ملاجئ بسبب القصف.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الجيش العراقي إن قاذفة صواريخ بصاروخ واحد نصبت في حي سكني بغرب بغداد، وهي منطقة استخدمتها في السابق فصائل مسلحة مدعومة من إيران لإطلاق النار على المطار.

ومنذ مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الإيراني، بغارة أميركية في بغداد في يناير 2020، تصاعدت هجمات الميليشيات العراقية المدعومة من إيران على مواقع بالعراق تضم جنودا أميركيين.