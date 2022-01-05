معتقل فلسطيني ينهي إضرابا عن الطعام استمر 141 يوما

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أوقف المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش، ليلة الأربعاء، إضرابا عن الطعام استمر 141 يوما، احتجاجا على اعتقاله من قبل إسرائيل، بموجب اتفاق يمهد للإفراج عنه نهاية فبراير المقبل، وفق ما أعلن محاميه.

وقال محاميه جواد بولس، الذي عاده في المستشفى الإسرائيلي حيث يخضع للمراقبة الطبية: "وافق على إنهاء إضرابه عن الطعام. وتناول الشاي وكل شيء على ما يرام"، وفق ما ذكرت فرتنس برس.

وبموجب اتفاق ابرم بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سيفرج عن أبو هواش في 26 فبراير، موعد انتهاء اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر، الذي لن يجدد على وفق ما قال بولس، واصفا ذلك بأنه "انتصار" لأبو هواش، الذي تحتفل عائلته بقرب الإفراج عنه في مسقط رأسه بمدينة دورا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ أبو هواش الأربعين من العمر، وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي، وتشتبه إسرائيل في أنه مرتبط بهجمات. وكان باشر إضرابا عن الطعام في أغسطس الماضي احتجاجا على توقيفه من دون توجيه التهم إليه أو محكمته منذ أكتوبر 2020.

ويخضع أبو هواش، وهو أب لخمسة أطفال، للاعتقال الإداري، الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتوقيف الشخص من دون توجيه التهمة إليه مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وقبل أيام قالت فرق طبية زارته إن وضعه "حرج"، في حين أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها من تداعيات دائمة على صحته واحتمال موته المفاجئ".

وحمّلت الحكومة الفلسطينية، الاثنين الماضي، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة أبو هواش، مطالبة بالافراج عنه "فورا".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الاثنين: "إنّ المعتقل هشام أبو هواش يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وليس من أجل حريته الشخصية فقط"، مشيرا الى أن هناك 500 معتقل رهن الاعتقال الإداري.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن إضرب أبو هواتش الأطول من نوعه بين المعتقلين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني بينهم قاصرون ونساء، ومن ضمنهم معتقلون أوقفوا قبل توقيع اتفاقية السلام بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.