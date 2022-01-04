living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ليبيا.. الكشف عن أسباب "القوة القاهرة" التي أجلت الانتخابات

4
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن أسباب إعلان المفوضية القوة القاهرة وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر المقبل، قائلا إن هناك ثلاثة عناصر وقفت وراء ذلك.
 
وأوضح أن أول تلك العناصر هي "الأحكام القضائية المتضاربة، والباتة في نفس الوقت، التي صدرت خلال فترة الطعون، إضافة إلى أحكام خارج المدة التي حددها قانون انتخاب الرئيس، وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة"، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب الإثنين.
 
وتابع: "لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها".
 
تهديد باقتحام المفوضية
 
وأبرز الأسباب التي دفعت إلى التأجيل هو التهديدات التي تلقتها المفوضية، حسب السايح الذي أشار إلى أنها "تتمثل في محاولة اقتحام مقر المفوضية في طرابلس، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال عدم صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيتم الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف (صعب) أمام هؤلاء".
 
وفي نفس السياق، أعرب عن شكوك المفوضية في قدرة وزارة الداخلية "على تأمين العملية الانتخابية في هذه الظروف".
 
وتابع أن "المفوضية تلقت اتهامات عدة وصفت من البعض بانها مؤسسة فاشلة ولا تستطيع أن تقوم بدورها ووجدت أحد مرشحي الرئاسة يتكلم وينتقد المفوضية في قناة أجنبية، وهو مقدم قوائم تزكية مزورة بالكامل... لدينا أدلة تدينهم".
 
وأكد أن قانون انتخاب الرئيس حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح فقط، مضيفا أن هناك ملفات توقعت المفوضية أن تجد بها تزوير، وعقب: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة" طلبات أو 12.
 
وأضاف: "الخلل الكبير لاحظناه في مستندات الترشح فيما يتعلق بالتزكيات، فكان بها تزوير في التوقيعات وأسماء المزكين، واستبعدنا 12 ملفا لهذا السبب.. والتزوير مفضوح للعيان، ولا يحتاج حتى إلى خبير خطوط".
 
وأشار إلى تلقي المفوضية في آخر 48 ساعة قبل إغلاق باب الترشح 60 طلبًا، بينما طوال أسبوعين لم تتلقَ سوى 40 طلبًا تقريبًا، وكان أمامها يومين فقط للمراجعة، مردفا: "تلك المدة لا تكفي للمراجعة بشكل دقيق، لكن اضطررنا إلى الاكتفاء بتلك المدة التي نص عليها القانون".
 
وقال المحلل السياسي محمد العمامي إنه من الصعب تحديد موعد الانتخابات، سواء خلال أيام أو شهور أو حتى سنوات، وذلك في ظل المجموعات المسلحة والميليشيات التي لا ترغب في انعقاد الاستحقاق، مشددا على ضرورة أن يكون قادة الميليشيات الموجودة في طرابلس جزء من الحل، وأكمل: "المنطقة الشرقية آمنة باعتبار وجود جيش وطني، لكن الميليشيات الساعية إلى وجود نفوذ لها في السلطة، لن تسمح بتمرير الانتخابات إذا لم تكن في صالحها".
 
وأضاف في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، "هناك العديد من المجموعات المسلحة المستعدة للتفاهمات، وأخرى لا تريد الاستقرار يجب أن نعرف ماذا يريدون، وماذا يخططون"، منبها إلى أن دولا أخرى مثل أنجولا والبوسنة والهرسك وغيرها مرت بتجربة مماثلة، ولم تجد طريقا إلى حل أزماتها سوى بإيجاد نهاية لمن يملكون القوة والسلاح على أرض الواقع.
 
وتابع أن تحالف الإخوان ومن معهم من الميليشيات لم يستطيعوا أن يتوافقوا على شخص معين يخدم مصالحهم في الانتخابات، ويدعمون ترشحيه، ولذا هم لا يقبلون بهذه الانتخابات، لأنهم يرون أنها لن تأتي في صالحهم.
 
وقفة أمام البرلمان
 
وفي سياق متصل، نظم متظاهرون وقفة خلال جلسة البرلمان الإثنين، للمطالبة بإجراء الانتخابات وفق جدول زمني يبدأ بإعلان قائمة مرشحي انتخابات الرئاسة في الخامس من يناير الجاري دون إقصاء لأحد مهما كانت الدواعي، ثم الإفصاح عن قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية في العاشر من يناير، وبعدها إجراء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وأخيرا عقد الانتخابات النيابية والجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في الثاني من مارس المقبل.
 
وقالوا إن الشعب الليبي يطالب بأن تؤدى الأمانات إلى أهلها، ويعود إليه حق اختيار السلطة التنفيذية والتشريعية عبر صندوق الانتخابات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout