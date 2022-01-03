مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس بعد تعرض البلاد لموجة سيئة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن تشهد البلاد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استقرارا ملحوظا في حالة الطقس، بعد موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد بداية من الخميس الماضي، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على أغلب الأنحاء، وذلك حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على كل المناطق المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من شمال الدلتا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل الى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء وتؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى نشاط الرياح وأن الطقس يكون مائلا للبرودة على باقى الانحاء نهارا، بارد لشديد البرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يكون قارص البرودة على كاترين والوادى الجديد، بارد لمائل للبرودة ليلا على باقي الأنحاء.