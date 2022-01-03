living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل تصادق على تعريف جديد لوحدة "اليمام"

3
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على اقتراح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، بتعريف الوحدة الشرطية "اليمام" بأنها وحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
 
وجاء بيان صدر عن بينيت: "قبل عدة اسابيع، في عيد الحانوكا، زرت تدريبا لـ "اليمام" سوية مع وزير الأمن الداخلي وقائد الشرطة، شاهدت مقاتلي "اليمام" خلال نشاطهم، يتدربون على ما يعرفون بأفضل صورة- السيطرة على الحادث الإرهابي، بإصرار بنجاعة ومهنية - أرغب بأن أقول لكم - لا يجب العبث معهم". 
 
وأضاف: "ابتداء من اليوم، الوحدة الشرطية الخاصة، هي الوحدة القومية لمكافحة الإرهاب لدولة إسرائيل، على مدار سنوات طويلة، مقاتلو الوحدة وضباطها أنقذوا الكثيرين بسلسلة من العمليات التي لا يمكن بالتوسع بالحديث عنها، أقول لكم، نحن بأيدي أمينة، الهدف الذي وضعته أمام "اليمام"، بأن تكون وحدة مكافحة الإرهاب الأفضل في العالم". 
 
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قدرات "اليمام"، ويستند إلى عمل طاقم قادة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، والذي أوصى على دفع هذه العملية.
 
وبهدف تطبيق القرار خصص ديوان رئيس الحكومة 10 ملايين شاقل لتعزيز القدرات والوسائل التي تستخدمها الوحدة، تكثيف النظام القتالي وزيادة القوة العاملة ورفع الكفاءة العملياتية، بالتشديد على الوسائل القتالية والبنية التحتية للتدريب. 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout