4 من عائلة واحدة يقتلون شابا وسط الشارع !

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شهدت قرية بسندبلة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية حادثا مأساويا بعد قيام أربعة من عائلة واحدة باستدراج شاب والاعتداء عليه بالضرب وسط الشارع، وطعنه بطعنات نافذة بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى بلقاس العام بوصول فارس مصابا بطعنات نافذة، ونقله إلى مستشفى المنصورة الدولى وتوفى عقب ذلك.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام أربعة من عائلة واحدة جيران المجنى عليه، تربصوا له أثناء تواجده داخل ورشة بمنزله، وقاموا باستدراجه بالشارع والتعدى عليه بالضرب بالشوم وطعنوه بسلاح أبيض ثم إصابوا والدته وشقيقه أثناء محاولة إنقاذه.

وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات قديمة بين المجنى عليه والمتهمين، نتيجة تعدى أحد المتهمين منذ فترة عليه وإصابته، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن على المتهم، ورفض المجنى عليه التصالح معه، فقرر المتهم الانتقام منه، وانتظره أثناء تواجد المجنى عليه داخل ورشة تابعة لوالده بالمنزل وقاموا باستدراجه والتعدى عليه بالضرب بالأسلحة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير المحضر رقم 17561 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وإلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين وجارى ضبط المتهم الرابع.

وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وسرعة ضبط المتهم الرابع الهارب، والصادر ضده حكم بالحبس فى الواقعة الأولى بالتعدى على المجنى عليه.