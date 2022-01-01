living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس سيء في مصر.. تعطيل الدراسة وحالة طوارئ قصوى

1
JANUARY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت عدد من محافظات مصر تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجويّة، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من طقس سيء يسود البلاد لمدة 4 أيام.
 
وتمر مصر حاليًّا بمنخفض جوي يتسبب في اضطراب بحالة الطقس وصل ذروته الجمعة، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، فيما توقّعتْ هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد، السبت، استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.
 
ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
 
ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجويّة المصرية فإنَّ مناطق شمال الصعيد ستشهد أمطارًا متوسطة على فترات متقطعة.
 
ويشير البيان إلى أنّه "قد تصل الأمطار للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".
 
تعطيل الدراسة
 
وأعلنت محافظة البحيرة تعطيل الدراسة، السبت، في جميع المدارس الحكومية والخاصّة والمعاهد الأزهرية، باستثناء مديري المدارس وأطقم العمل طبقًا للحاجة إليهم.
 
فيما أعلن محافظ الدقهلية تعطيل الدراسة لجميع طلاب التعليم عدا الجامعي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.
 
وقرر محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.
 
بينما أصدر محافظ الغربية، قرارًا بتعطيل الدراسة، السبت، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصاً على سلامة الطلاب، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.
 
فيما قرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، تعطيل الدراسة، السبت، فقط للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.
 
حالة الطوارئ
 
وأعلنت جميع المحافظات المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر معدات داخل الشوارع والمساكين بشتى المدن والمراكز لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية.
 
على جانب آخر، نشرت إدارات المرور المصرية سيارات إغاثة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لرصد أي حالات زحام مروري تحسبًا لهطول الأمطار.
 
وحذّرت إدارة المرور من السرعات الجنونية على الطرق السريعة تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين وضرورة السير بسرعات منخفضة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout