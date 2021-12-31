قبل أمم إفريقيا.. كورونا يزور معسكر الجزائر ويصيب 3 نجوم

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أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، الخميس، إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، من بينهم المهاجم البارز يوسف بلايلي الموجود في الحجر الصحي قي الدوحة.

ويحضر منتخب الجزائر لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في الكاميرون، خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وأوضح بلماضي في مؤتمر صحفي نشره موقع الاتحاد الجزائري، أن المصابين هم بلايلي والمدافعين محمد أمين توقاي وحسين بن عيادة، مشيرا إلى أنهم "في صحة جيدة ولا يعانون أي أعراض".

وأضاف أنه "يمكن استعادة بلايلي والتحاقه بالتدريبات الخميس أو الجمعة"، بعد نهاية فترة حجره في الدوحة، بينما لم يغادر توقاي وبن عيادة الجزائر.

واشتكى المدرب الجزائري من نقص التعداد في المعسكر التحضيري خاصة بالنسبة للاعبين الناشطين في البطولات الأوروبية، على غرار رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ورامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ الألماني)، وإسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، ويوسف عطال (نيس الفرنسي).

وانتقل أعضاء المنتخب الذين كانوا في الجزائر، الاثنين، إلى قطر حيث ينتظر أن يخوضوا مباراتين وديتين، الأولى في الأول من يناير أمام غامبيا وفي الخامس من نفس الشهر ضد غانا، قبل أن ينتقلوا إلى الكاميرون مباشرة من قطر، حسبما أعلن الاتحاد الجزائري.

وصرح بلماضي أنه "بالنظر إلى الصعوبات التي تجري فيها التحضيرات بسبب غياب اللاعبين، نفكر في إمكانية إلغاء مباراة غامبيا. لست ساحرا. من أين آتي باللاعبين لتشكيل منتخب".

واستدعى بلماضي 28 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير المقبلين في الكاميرون.