living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر تستعد لافتتاح أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط

29
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت مصر مؤخرا تفاصيل مشروع إنشاء أكبر محطة مياه في الشرق الأوسط على الساحل الشمالي لغرب مدينة العريش.
  
وتم تنفيذ قرابة 90 في المئة من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمحطة وفق سكرتير عام محافظة شمال سيناء، أسامة الغندور، والذي أشار إلى أنّ افتتاحها سيكون "قريبا" دون تحديد موعد محدد.
 
وأشار الغندور في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن المحطة على وشك التسليم لبدء تشغيلها، مؤكدا أن افتتاحها سيكون بمجرد انتهاء ربطها بالخطوط الرئيسية الخاصة بشبكة المياه في المحافظة.
 
وشدد على أن المحطة ستساهم كثيرا في حل أزمة المياه في المحافظة المصرية الواقعة شمال شرق العاصمة القاهرة، لافتا إلى أن "طاقتها 300 ألف متر مكعب يوميا".
 
وبلغت تكلفة إنشاء المحطة 97 مليون دولار، وستلبي احتياجات جميع مواطني محافظة شمال سيناء، وتقضي على نظام المناوبة في توزيع المياه، وتضخ المياه إلى المنازل على مدار الساعة.
 
وفور افتتاح المحطة ستصل المياه من المحطة الجديدة إلى الخطوط الرئيسية لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.
 
وفي تصريحات سابقة لوزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أكد أن مصر تقع ضمن المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97 في المئة من الاحتياجات المائية من نهر النيل.
 
وبيّن عبد العاطي أن هناك خطط مصرية طموحة لتوفير الموارد المائية، حيث أعدّت مصر خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 لـ 100 مليار دولار مخصصة لمشروعات المياه.
 
وقال وزير الري إن مصر تعاني عجزا مائيا بنسبة 90 بالمئة من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 في المئة من تلك الموارد لسد الفجوة.
 
ولفت إلى أن مصر تواجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد تشغيل.
 
وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية التي لن يكون بمقدور أي دولة منفردة مواجهة هذه التحديات بسبب التغيرات المناخية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكاليف السنوية المُقدرة للتكيف مع التغيرات المناخية تتراوح بين 140 لـ 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout