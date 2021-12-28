عمرو موسى يعلق على الجدل بين المغرب والجزائر بشأن خريطة الدول العربية

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قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إن خريطة الدول العربية المعتمدة من قبل الجامعة "لم تطرأ عليها أي تعديلات".

وأكد موسى في تصريح لـ"قناة الجزائر الدولية"، أن عدم وضع حدود بين الدول في الخريطة التي تعتمدها المنظمة جاء إشارة إلى الوحدة العربية بين الدول الأعضاء.

يذكر أن وكالة الأنباء المغربية أفادت، يوم السبت، بأن جامعة الدول العربية وجهت مذكرة إلى جميع المنظمات والهيئات المنضوية تحت لوائها، توصيها باعتماد "خريطة المغرب كاملة" في الفعاليات التي تنظمها.

وردت الجزائر عبر مبعوثها الخاص المكلف بـ"الصحراء الغربية" والمغرب العربي، عمار بلاني، بالقول إن الخريطة العربية الموحدة التي لا تشير لحدود الدول الأعضاء "ليست بالأمر الجديد، ولطالما ظهرت في الموقع الرسمي للجامعة العربية".

وأضاف أن "الأمر يتعلق بمناورة تضليلية تهدف إلى إخراج الدوافع الحقيقية عن سياقها والتي حملت أمانة الجامعة العربية على إعداد هذه المذكرة التصويبية من أجل جعلها حدثا وهميا لا وجود له".