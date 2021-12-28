living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق.. الصدر يعلق على رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

28
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من خلال تغريدة له على موقع تويتر، حول قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.
 
وردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدمتها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.
 
وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.
 
تعليق الصدر
 
وكتب الصدر معلقا على قرار المحكمة العليا برد الدعاوى المناهضة لنتائج الانتخابات: "شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى".
 
وأضاف: "الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكرا للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".
 
وطلب الصدر "بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان"، للحفاظ على السلم والسلام، على حد قوله.
 
وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.
 
ومثل قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout