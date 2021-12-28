العراق.. الصدر يعلق على رد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات

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علق زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من خلال تغريدة له على موقع تويتر، حول قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق برد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة.

وردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدمتها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.

تعليق الصدر

وكتب الصدر معلقا على قرار المحكمة العليا برد الدعاوى المناهضة لنتائج الانتخابات: "شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني ولا سيما القضاء الأعلى".

وأضاف: "الشكر موصول للشعب العراقي الذي صبر وظفر وشكرا للمرجعية الراعية والداعية لهذا الكرنفال الانتخابي الذي يستحق منا الحمد والشكر والاحتفال".

وطلب الصدر "بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان"، للحفاظ على السلم والسلام، على حد قوله.

وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.

ومثل قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربة قوية للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.