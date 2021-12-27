living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس

27
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين في البلاد، من حالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ الخميس 30 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يناير المقبل.
 
وتتمثل التقلبات الجوية في تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
 
وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إنه من المتوقع أيضا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ يعمل نشاط حركة الرياح على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى يوم الخميس ما بين 16 و17 درجة مئوية.
 
وأضافت أنه من المتوقع مع الانخفاض المحلوظ في درجات الحرارة أن تتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما يتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية تساقط لحبات البرد مثل التي شهدناها خلال موجة عدم الاستقرار الماضية.
 
وعن أسباب حالة عدم الاستقرار على البلاد، تقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّه نتيجة وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يصاحبه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.
 
وتنصح الدكتورة منار غانم، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة قدر المستطاع خلال فترة عدم الاستقرار، خاصة وأنّها تتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة، كما تنصح بعدم مزاولة الأنشطة البحرية أثناء اضطراب حركة البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار، وذلك نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout