مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس

A + A -

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين في البلاد، من حالة عدم الاستقرار في الطقس تبدأ الخميس 30 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم السبت الموافق 1 يناير المقبل.

وتتمثل التقلبات الجوية في تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، إنه من المتوقع أيضا أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ يعمل نشاط حركة الرياح على الإحساس بمزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى يوم الخميس ما بين 16 و17 درجة مئوية.

وأضافت أنه من المتوقع مع الانخفاض المحلوظ في درجات الحرارة أن تتشكل الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما يتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية تساقط لحبات البرد مثل التي شهدناها خلال موجة عدم الاستقرار الماضية.

وعن أسباب حالة عدم الاستقرار على البلاد، تقول عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إنّه نتيجة وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا يصاحبه وجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط.

وتنصح الدكتورة منار غانم، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة قدر المستطاع خلال فترة عدم الاستقرار، خاصة وأنّها تتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة، كما تنصح بعدم مزاولة الأنشطة البحرية أثناء اضطراب حركة البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، ومتابعة النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية باستمرار، وذلك نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.