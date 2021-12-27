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كورونا.. الجزائر تفرض جواز التطعيم في الأماكن العامة

27
DECEMBER
2021
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بدأت الجزائر، الأحد، في طلب جواز تطعيم لدخول نطاق واسع من الأماكن العامة، في محاولة لتعزيز معدل التطعيم المنخفض في البلاد، والتغلب على التردد في الحصول على اللقاحات الذي خلف ملايين اللقاحات بدون استخدام.
 
الجواز بات مطلوبا الآن من أي شخص يدخل الجزائر أو يغادرها، وكذلك لدخول المنشآت الرياضية ودور السينما والمسارح والمتاحف وغيرها. كما ينطبق أيضا على الحمامات الشعبية في أنحاء البلاد.
 
وتم الإعلان عن جواز التطعيم في بيان حكومي مساء السبت ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد.
 
وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف في المقام الأول إلى التعامل مع ارتفاع الإصابات بالمتحور دلتا.
 
وتم، إلى حدود الساعة، تأكيد حالتي إصابة فقط بالمتحور أوميكرون في الجزائر، لكن السلطات تستعد للمزيد. وقالت الحكومة إنه يمكن اتخاذ إجراءات أخرى في الأيام المقبلة بناء على تطور الموقف.
 
وتظهر إحصاءات رسمية أن الجزائر شهدت 6230 حالة وفاة مرتبطة بـالفيروس، تتضمن سبع حالات الأسبوع الماضي، و 217000 حالة إجمالا. لكن أعضاء اللجنة العلمية الحكومية أقروا بأن الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
 
يشار إلى أن أقل من ربع سكان الجزائر فقط حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح.
 
ووفق إحصاءات صدرت الأسبوع الماضي عن عضو اللجنة العلمية الحكومية رياض محياوي، تلقى 10 ملايين جزائري فقط جرعة أولى من اللقاح من أصل 45 مليون نسمة.
 
وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد في وقت سابق من الشهر، قائلا "هناك أكثر من 13 مليون لقاح معرضة لخطر انتهاء الصلاحية إن لم يتم استخدامها بسرعة".
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