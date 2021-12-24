إسرائيل.. وفاة امرأة جراء حريق تسبب فيه هاتف

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن امرأة في سن 24 عاما لقيت مصرعها جراء حريق اندلع في منزلها ويعود سببه على الأرجح إلى احتراق هاتف الضحية.

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم الجمعة في قرية يانوح-جت الدرزية، مشيرة إلى أن عناصر خدمات الطوارئ الذين وصلوا إلى موقع الحريق أجلوا المرأة من المنزل في حالة حرجة ونقلوها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها رسميا.

وبالإضافة إلى القتيلة، أصيب خمسة أشخاص آخرون باستنشاق الدخان وتلقوا المساعدة الطبية في الموقع.

وفتحت السلطات تحقيقا أوليا في ملابسات الحادث، وليست هناك حتى الآن أي شبهات بأن الحريق اندلع بفعل فاعل، حسب الصحيفة.

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التحقيق الأولي خلص إلى استنتاج أن النيران اشتعلت أولا في هاتف الضحية الخلوي.

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها لاحتراق هاتف على مستوى العالم.