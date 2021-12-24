"الكنز الاستراتيجي".. السيسي يشدد على أهمية الرمال السوداء

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تهتم مصر على مدار السنوات الأخيرة بالرمال السوداء، التي تعتبر مصدرا مهما للغاية للثروة المعدنية، لما تحتويه من كنوز طبيعية ومعادن اقتصادية كبرى.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر، مؤكدا أنّ المعادن المستخرجة ستحقق للبلاد أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية.

وقال الدكتور مجدي علام رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب إنّ: "الرمال السوداء رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تتراكم عند مصبات الأنهار مثل فرع دمياط ورشيد، ومصر لديها عدد كبير من المواقع الغنية بتلك الثروة الهامة".

أجهزة خاصة

وتابع علام في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "توجد في الرمال السوداء عدد كبير من المعادن الثقيلة والهامة للغاية، والتي يتم فصلها في أماكن تواجدها بأجهزة خاصة".

وأكد رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب: "إذا كانت الرمال الصفراء لها أهمية كبيرة لاستخدامات أعمال البناء وصناعة الزجاج، فإن الرمال السوداء لها قدرة إشعاعية ولها سعر أكبر بكثير لما تحتويه من العناصر الكيميائية والفيزيائية النادرة".

11 موقعا

وبحسب ما أعلنت عنه هيئة المواد النووية في آخر مسح جوي قامت به فإن مصر تمتلك ما يقرب من 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات عالية للغاية.

وأضاف علام في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية أنّ "الدولة المصرية أنشأت شركة خاصة لاستخدامات الرمال السوداء بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجرى أيضا ترتيب المناقصات للاستغلال الأمثل لها".

صناعات كبرى

وأشار الخبير البيئي إلى أنّ: "من بين النشاطات الهامة التي تدخل في صناعتها الرمال السوداء صناعة هياكل الطائرات والسيارات والأسنان التعويضية والدهانات وعدد كبير من الصناعات الهامة في مصر".

ووفقا لتقرير سابق للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فإن الرمال السوداء المصرية تضم عدد كبير من المعادن الاقتصادية الهامة، والتي من بينها اليورانيوم المشع والزريكون والمونازيت.

في الوقت نفسه يقول الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي إنّ: "التحدي الأكبر في مصر الآن فيما يتعلق بالرمال السوداء كونها لم تستغل الاستغلال الاقتصادي الأمثل مثل العديد من الدول التي تمتلك هذه الكنوز ومن أهمها استراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة".

خطر الزحف العمراني

وأشار أبو علي في حديثه مع سكاي نيوز عربية إلى أنّ: "تعرضت هذه الثروة المعدنية الهامة في بعض الأوقات لخطر الزحف العمراني الذي يزداد عاما تلو الآخر، بجانب صعوبات على مدار العقود الماضية، حتى بدأ الملف في الازدهار خلال السنوات الأخيرة والاهتمام به".

ونوّه: "وضعت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة خطة للاستفادة من الرمال السوداء من خلال توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبدء في استغلال تلك الرمال السوداء وجعلها ثروة كبرى لمصر تدر لها دخلًا بمئات الملايين سنويا".

وأردف الباحث الاقتصادي في حديثه مع موقع سكاي نيوز عربية: "تم وضع استراتيجية تعتمد على إعطاء قيمة مضافة للخامات المعدنية المستخرجة من هذه الرمال خلال السنوات الـ5 القادمة، تعتمد على بناء مجمعات صناعية متكاملة للقيمة المضافة تقوم عليها صناعات مختلفة".