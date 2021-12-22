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مقتل فلسطيني حاول دهس جنود إسرائيليين

22
DECEMBER
2021
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أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مقتل فلسطيني بالرصاص، بعدما حاول دهس عدد من الجنود بسيارته في الضفة الغربية المحتلة.
 
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن سيارة منفّذ محاولة الدهس اصطدمت بأخرى تابعة للجيش بعدما أصابها الجنود بالرصاص قرب بلدة جنين في شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى احتراق السيارتين، مشيرا إلى عدم إصابة أي جندي بجروح.
 
وأكد وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية عثرت على جثمان الشاب الفلسطينية داخل السيارة التي اشتعلت فيها النيران.
 
وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف بالقرب من "حاجز دوتان" العسكري. وأشار شهود عيان إلى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل.
 
وأفادت وكالة "وفا" أن جنود الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارة الإسعاف من الاقتراب من المكان لتقديم الإسعاف للشاب.
 
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وأشاروا إلى وجود مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية من البلدة وتمنع المواطنين من الاقتراب منها.
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