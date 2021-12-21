بعد أحكام القضاء.. مصر ترد على "خيبة الأمل" الأميركية

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ردت الخارجية المصرية على تصريحات المتحدّث باسم الخارجية الأميركية بشأن الأحكام الصادرة ضد عدد من نشطاء حقوق الإنسان، الاثنين.

وكانت قد قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بالتجمع الخامس بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات والمحامي محمد الباقر ومحمد أكسجين 4 سنوات لكل منهما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل" بسبب حكم أصدرته محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات على الناشط علاء عبد الفتاح بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأوضح برايس أن المسؤولين الأميركيين أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين وأبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إذا تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ)، قائلًا: "ليس من المناسب إطلاقًا التعليق بأي شكل، أو التطرُّق إلى أحكام تصدر من القضاء المصري".

وقال حافظ إنَّ الأحكام التي تصدر من القضاء تكون تنفيذًا لقانون واستنادًا لأدلّة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل.

وأكَّد المتحدث باسم الخارجية المصرية أنّه "لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي على ذلك من تعقيدات غير مبررة".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من رفض مصر تصريحًا صادرًا عن الحكومة الألمانية، بشأن جلسة المحاكمة التي تمّت للناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "هذا الأسلوب ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ويعد تدخلًا سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي".