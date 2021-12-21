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أبو الغيط: الانقسامات والتدخلات والمرتزقة تعرقل الحل بليبيا

21
DECEMBER
2021
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن سبب عدم التوصل إلى حل للمشكلة الليبية هو الانقسامات على الأرض والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة.
 
وجاءت تصريحات أبو الغيط في مقابلة مع برنامج "مواجهة" الذي يُعرض كاملا مساء الخميس المقبل، الساعة 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي.
 
وأضاف أبو الغيط أن "المسرح الليبي يمر بانقسامات شديدة جدا بين شرق وغرب وجنوب وميليشيات، ثم تدخلات واضحة جدا من أطراف إقليمية تضع قواتها ونفوذها على الأرض، ثم أبعاد دولية ممثلة في تواجد لبعض المرتزقة".
 
وتأتي تصريحات أبو الغيط قبل 3 أيام من موعد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، إذ يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.
 
ويعزو هؤلاء ذلك إلى عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول القاعدة القانونية للاقتراع.
 
ودعا 17 مرشحا للانتخابات الرئاسية الليبية، الاثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى تزويدهم تفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد.
 
وكانت المفوضية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري تأجيل نشر "القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة"، بسبب متطلبات فنية وقضائية لم توضح طبيعتها.
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