living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموساد يفشي سرا يضع أطباء قادة عرب تحت المجهر

20
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زعم تقرير تلفزيوني للقناة "13" العبرية بأن رئيس "الموساد" السابق، يوسي كوهين، كشف أسرار دولة لمضيفة طيران، كان على علاقة عاطفية بها، وكذلك لزوجها.
 
وأفاد برنامج "HaMakor" الاستقصائي الخاص بالقناة "13" بأن "العلاقة الغرامية بدأت في أواخر عام 2018، حيث راح كوهين يتفاخر للزوجين حول تفاصيل سرية مختلفة من عمليات وكالة التجسس حول العالم، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات عن رحلاته العالمية".
 
من جانبه، أوضح غاي شيكر، زوج المضيفة، وهو رجل أعمال معروف في أسواق المال الإسرائيلية، للبرنامج: "لقد روى الكثير من القصص، بما في ذلك عن الموساد..إنه ثرثار.. "أخبرنا أن الموساد على علاقة بطبيب لأحد القادة العرب المعروفين". 
 
وأشار شيكر إلى إن كوهين شارك أيضا تفاصيل حول أسلوب إدارته، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 
وأضاف الزوج: ""قال لي..عندما تم تعييني رئيسا للموساد..استمع جيدا..في غضون 10 أيام، قمت بفصل 6 مسؤولين كبار، لأنهم لم يكونوا مخلصين للنظام..لم يكونوا جيدين..ظنوا أنني أفضل صديق لهم عندما كنا متساوين، وفي اللحظة التي تم تعييني فيها طردتهم دون رحمة".
 
من جهته، رد كوهين على التقرير بالقول إنه لم يطلعهم مطلقا على أي أسرار أمنية أو أي معلومات لم يكن من المفترض أن يعلنها.
 
وفي مقطع منفصل من البرنامج، الذي سيبث بالكامل يوم الثلاثاء، قال شيكر إن كوهين أرسل رسائل إلى زوجته استخدم صفات "أميرتي" و "جميلتي".
 
وأكمل شيكر: "أنت تحب زوجتي، وهي تحبك..أنت تدمر عائلة الآن".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout