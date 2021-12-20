بالصور: الإسكندرية تكتسي بالثلوج وتحذير من هيئة الأرصاد

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أظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلوجا تغطي محافظة الإسكندرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من الخروج في الطقس العاصف الذي يضرب السواحل الشمالية المصرية.

وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة، غلق بوغازي الميناء لحين تحسّن الأحوال الجوية، والتي من المتوقع أن تستقر بنهاية يوم الاثنين.

ووصلت درجة الحرارة الصغرى في الإسكندرية لـ 11 درجة مئوية، الأمر الذي جعل المحافظ يعلن تعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية.

وعلّق البعض على الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتشبيه مدينة الإسكندرية بالمدن الأوروبية، في حين عبّر آخرون عن شدة البرودة التي يعانون منها.

استعدادات قصوى

وتعليقا على الأحوال الجوية، قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع، إن الثلج تساقط على عدد من مناطق غرب المدينة بداية من العجمي وأبو يوسف وعدد من شوارع طريق "الإسكندرية- مطروح".

وتسببت موجة الطقس السيء في وقف حركة الملاحة البحرية وغلق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن توقف الصيد بالبحر المتوسط.

ووجّه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، طارق شاهين، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة وتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.