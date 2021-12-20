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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، عن الحالة الصحية للمصابين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، والذي تم اكتشاف إصابتهم به مساء الجمعة.

وقال عبد الغفار في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن المصابين الثلاثة جرى عزلهم في أحد مستشفيات العزل الحكومية في القاهرة، بعد اكتشاف إصابتهم بمطار القاهرة الدولي لدى عودتهم من خارج البلاد.

وأكد أن "حالة المصابين الثلاثة مستقرة حاليا، إذ أنه وقت اكتشاف إصابتهم كان اثنين منهم لا يعانيان من أي عوارض، أما المصاب الثالث فكان يعاني من أعراض خفيفة".

وأوضح أنه "من المقرر خروجهم من العزل بعد التأكد من شفائهم من كورونا، وسلبية عينتهم من الفيروس بعد إجراء تحليلين (بي سي آر) تفصل بينها فترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة".

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن المصابين الثلاثة يحصلون في الوقت الراهن على البروتوكول العلاجي الذي أشرفت عليه اللجنة العلمية بوزارة الصحة، لافتا إلى أن تحديث البروتوكول يخضع لعملية مستمرة وإضافة الأدوية التي تعتمدها الجهات الصحية ويثبت فعاليتها في شفاء المرضى.

ولفت المسؤول المصري إلى أن أي حالة يجري اكتشاف إصابتها بكورونا في منافذ دخول مصر عبر الموانئ والمطارات يتم عزلها على الفور، مشيرا إلى أنه "جرى رصد 26 حالة منذ تكثيف أعمال الترصد الوبائي في أعقاب الإعلان عن ظهور المتحور أوميكرون، وخاصة القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار والموانئ المصرية".

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وبيّن أن كافة الحالات الإيجابية تخضع للعزل بالمستشفيات فور اكتشاف إصابتها بكورونا، لحين إجراء تحليل التسلسل الجيني وبيان ما إن كانت مصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من عدمه، ومغادرتها فور الشفاء.

وأعلنت مصر مساء الجمعة رصد أول 3 إصابات بـ"أوميكرون" ضمن 26 حالة إيجابية بكورونا في ركاب طائرة هبطت بمطار القاهرة، كانت قادمة من إحدى الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد.