رحيل رجل الأعمال ماجد الفطيم

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توفى رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، صاحب مجموعة ماجد الفطيم القابضة، اليوم الجمعة.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ماجد الفطيم، الذي يعد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.



وقال بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها … وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".



ماجد الفطيم

أسس ماجد الفطيم قطب المراكز التجارية والترفيهية مجموعة ماجد الفطيم القابضة العملاقة عام 1992. وتمتلك وتدير ماجد الفطيم 13 فندقاً و 26 مركزاً تجارياً، أبرزها مول الإمارات في دبي، ومول مصر في القاهرة.



وتمتلك رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا. فيما يشغل ابنه طارق عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة، بينما يدير أفراد من خارج العائلة الشركة القابضة التي تنشر إيراداتها وأرباحها سنوياً. وبلغت إيرادات المجموعة 9.4 مليار دولار في 2018.



وصنفته مجلة فوربس في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021 بثروة تقدر بـ 3.6 مليار دولار.