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مصر.. الأمن يكشف تفاصيل "اختطاف" ابنة دبلوماسي كبير

16
DECEMBER
2021
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كشفت قوات الأمن المصرية تفاصيل قصة "أختطاف" نجلة دبلوماسي كبير تابع لإحدى الدول في منطقة الدقي بالجيزة.
 
وأفادت التحريات أن الطفلة لجأت إلى حيلة ماكرة، خوف من عقاب والدها حال فشلها في أداء الامتحان دفعها لاختلاق واقعة خطفها وسرقتها بالدقي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
 
وتلقى ضباط الجيزة بلاغا من دبلوماسي إحدى الدول بتعرض ابنته للخطف وسرقة قرطها الذهبي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من خلال مراجعة مداخل ومخارج العقار محل الواقعة فضلا عن فحص كاميرات المراقبة التي تغطي محل إقامة الدبلوماسي وأسرته.
 
وبإجراء التحريات ادعت الطفلة في بداية حديثها، "كنت نازلة من البيت رايحة المدرسة في شخصين خطفوني" صعد الشخصان بالطفلة إلى طابق علوي واستوليا على قرطها الذهبي ولاذا بعدها بالفرار، حسب رواية ابنة الدبلوماسي.
 
وكشفت التحريات من خلال تفريغ الكاميرات تبين اختلق الطفلة تلك الرواية خوفا من عقاب أبيها لها بسبب عدم استعدادها لخوض الامتحان بمدرستها في حي الزمالك وأكدت ابنة الدبلوماسي الحقيقة "كنت خايفة من بابا يزعقلي فاختلقت رواية خطفي وسرقتي" لتزداد القضية وضوحا بالعثور على القرط المزعوم سرقته داخل ملابسها.
روسيا اليوم
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